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Гетманцев пропонує заборонити ФОПам надавати послуги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 жов, 2019 14:54
Пропонуємо до обговорення:
З метою боротьби з використанням спрощеної системи оподаткування для мінімізації податків при виплаті заробітних плат в Україні можуть заборонити фізичним особам-підприємцям надавати послуги. ФОПам можуть дозволити лише торгувати та займатися виробництвом.
Дивися повний текст Гетманцев пропонує заборонити ФОПам надавати послуги
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:54
ну-ну парикмахеры, дизайнеры, клининг - крупнейший бизнес в стране.
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erhova_manager
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Додано: Чет 03 жов, 2019 16:27
erhova_manager
Та да. А послуги нерезам? Яка тут мінімізація? У мене є знайомі іноземці, які В України приїхали, відкрили тут ФОП і надають собі послуги своїй же компанії за кордоном,при цьому платять свої 5% податку і всі в плюсі.
Короче не все тут так просто
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Stanislav_S
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Додано: Чет 03 жов, 2019 16:54
Stanislav_S написав:erhova_manager
Та да. А послуги нерезам? Яка тут мінімізація? У мене є знайомі іноземці, які В України приїхали, відкрили тут ФОП і надають собі послуги своїй же компанії за кордоном,при цьому платять свої 5% податку і всі в плюсі.
Короче не все тут так просто
і без такої можливості - навть тих 5% в бюджет не попадуть
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dinozavrik
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Додано: Чет 03 жов, 2019 17:12
Stanislav_S написав:erhova_manager
Та да. А послуги нерезам? Яка тут мінімізація? У мене є знайомі іноземці, які В України приїхали, відкрили тут ФОП і надають собі послуги своїй же компанії за кордоном,при цьому платять свої 5% податку і всі в плюсі.
Короче не все тут так просто
Так а в чем зрада?
Государство ничего не имело, вдруг появляется иностранец и начинает платить здесь в бюджет налоги.
Может еще не все иностранцы об этом знают, и надо их приглашать. Деньги в бюджет с воздуха будут падать.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Чет 03 жов, 2019 17:40
dinozavrik написав: Stanislav_S написав:erhova_manager
Та да. А послуги нерезам? Яка тут мінімізація? У мене є знайомі іноземці, які В України приїхали, відкрили тут ФОП і надають собі послуги своїй же компанії за кордоном,при цьому платять свої 5% податку і всі в плюсі.
Короче не все тут так просто
і без такої можливості - навть тих 5% в бюджет не попадуть
Мало того, вони десь живуть, чимось харчуються, відпочивають. Це навіть краще ніж туризм розвивати.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 18:23
freeze написав:
Может еще не все иностранцы об этом знают, и надо их приглашать. Деньги в бюджет с воздуха будут падать.
"Вы даёте нереальные планы!" (C) "Кавказская пленница"
Вот так целый председатель налогового комитета Верховной Рады и побежал каких-то иностранцев приглашать. Это ж нужно найти таких желающих, уговорить и выхлопа с них всего-то 5%. А тут шлёп печатью по бумажке и все сразу начали платить 41.5%, Т.е. в 8 раз больше. Явно ж это сделать несравнимо легче, чем заманить сюда иностранцев в 7 раз больше, чем торговцев услугами уже сейчас есть. Выбор очевиден.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 18:25
геть дядько бемзнувся головою.
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folker
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Додано: Чет 03 жов, 2019 19:26
moveton написав:
А тут шлёп печатью по бумажке и все сразу начали платить 41.5%, Т.е. в 8 раз больше.
Только не в 8 раз больше, а вместо 5% поступлений налогов в бюджет, будут платить из бюджета субсидии и пособия по безработице.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 19:46
Он не из Слуги Народа? Пусть переживает, как на шиномонтаж приедет, а то реально, велосипед будет его транспорт. На верёвочке, и по кругу
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