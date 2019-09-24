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Гетманцев пропонує заборонити ФОПам надавати послуги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 жов, 2019 19:53
safonovstanislav написав:
Только не в 8 раз больше, а вместо 5% поступлений налогов в бюджет, будут платить из бюджета субсидии и пособия по безработице.
Это упаднические мысли и мы их отрицаем. Если у коровы в 8 раз больше отбирать, значит мяса и молока будет в 8 раз больше. Это очевидно любому госчиновнику.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 20:02
Странно, что СБУ ещё не отреагировало на этот терракт против государства. Это ж, если шаурмы не будет, где ж они будет харчеваться? Так среди президентов и голодомор может случиться.
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