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Гетманцев пропонує заборонити
ФОПам надавати послуги

Гетманцев пропонує заборонити ФОПам надавати послуги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 19:53

  safonovstanislav написав:Только не в 8 раз больше, а вместо 5% поступлений налогов в бюджет, будут платить из бюджета субсидии и пособия по безработице.

Это упаднические мысли и мы их отрицаем. Если у коровы в 8 раз больше отбирать, значит мяса и молока будет в 8 раз больше. Это очевидно любому госчиновнику.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:02

Re: Гетманцев пропонує заборонити ФОПам надавати послуги

Странно, что СБУ ещё не отреагировало на этот терракт против государства. Это ж, если шаурмы не будет, где ж они будет харчеваться? Так среди президентов и голодомор может случиться.
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