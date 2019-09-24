Это упаднические мысли и мы их отрицаем. Если у коровы в 8 раз больше отбирать, значит мяса и молока будет в 8 раз больше. Это очевидно любому госчиновнику.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 19:53
Это упаднические мысли и мы их отрицаем. Если у коровы в 8 раз больше отбирать, значит мяса и молока будет в 8 раз больше. Это очевидно любому госчиновнику.
Додано: Чет 03 жов, 2019 20:02
Re: Гетманцев пропонує заборонити ФОПам надавати послуги
Странно, что СБУ ещё не отреагировало на этот терракт против государства. Это ж, если шаурмы не будет, где ж они будет харчеваться? Так среди президентов и голодомор может случиться.
Додано: Чет 03 жов, 2019 20:47
astatempo, с каких это пор шаурма стала услугой? Она вполне материальна.
Додано: Чет 03 жов, 2019 20:52
Додано: Чет 03 жов, 2019 21:09
astatempo, открыть можно много чего. В статье не сказано, предлагается бить по паспорту или по морде. В обычных определениях продажа товара от предоставления услуги отличается исключительно материальностью того, что продаётся.
P.S. Впрочем, если некий "КВЕД" запрещает торговлю шаурмой считать торговлей продуктами, я бы с удовольствием такой бред почитал. Только хотелось бы более адресную ссылку потому, что для меня это сейчас только четыре буквы.
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