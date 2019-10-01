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Додано: Чет 03 жов, 2019 20:47
astatempo, с каких это пор шаурма стала услугой? Она вполне материальна.
Додано: Чет 03 жов, 2019 20:52
Додано: Чет 03 жов, 2019 21:09
astatempo, открыть можно много чего. В статье не сказано, предлагается бить по паспорту или по морде. В обычных определениях продажа товара от предоставления услуги отличается исключительно материальностью того, что продаётся.
P.S. Впрочем, если некий "КВЕД" запрещает торговлю шаурмой считать торговлей продуктами, я бы с удовольствием такой бред почитал. Только хотелось бы более адресную ссылку потому, что для меня это сейчас только четыре буквы.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:22
moveton P.S. Впрочем, если некий "КВЕД" запрещает торговлю шаурмой считать торговлей продуктами, я бы с удовольствием такой бред почитал. Только хотелось бы более адресную ссылку потому, что для меня это сейчас только четыре буквы.
Торговля шаурмой - это "послуги з надання харчування споживачам " КВЕД 56.10
Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:51
moveton
В маленьких магазинчиках майже всі продавці ФОПи, надають послуги з продажу власникам магазинів , в т.ч. і на шаурмячних
Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:13
Ой как у нас все просто оказывается.
Т.е. услуга "перевод текста" резко становится "товаром" -- если заказчику вдруг приспичило этот текст распечатать? Аналогично с нотариусами -- понадобилось запись сделать -- товар...
Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:40
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:13
Re: Гетманцев пропонує заборонити ФОПам надавати послуги
А крупные интернет-магазины как выписывали чеки от имени разных ФОПов, так и будут выдавать, они же "торговля", а не "услуги"
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