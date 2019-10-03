Гетманцев пропонує заборонити ФОПам надавати послуги

Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:46

TUR написав: moveton P.S. Впрочем, если некий "КВЕД" запрещает торговлю шаурмой считать торговлей продуктами, я бы с удовольствием такой бред почитал. Только хотелось бы более адресную ссылку потому, что для меня это сейчас только четыре буквы.



Торговля шаурмой - это " послуги з надання харчування споживачам " КВЕД 56.10 http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/56/ ... 56_10.html P.S. Впрочем, если некий "КВЕД" запрещает торговлю шаурмой считать торговлей продуктами, я бы с удовольствием такой бред почитал. Только хотелось бы более адресную ссылку потому, что для меня это сейчас только четыре буквы.Торговля шаурмой - это "з надання харчування споживачам " КВЕД 56.10

_hunter написав: Ой как у нас все просто оказывается.

Т.е. услуга "перевод текста" резко становится "товаром" -- если заказчику вдруг приспичило этот текст распечатать? Аналогично с нотариусами -- понадобилось запись сделать -- товар... Ой как у нас все просто оказывается.Т.е. услуга "перевод текста" резко становится "товаром" -- если заказчику вдруг приспичило этот текст распечатать? Аналогично с нотариусами -- понадобилось запись сделать -- товар...

Уже ссылка получше, но вопрос почему-то остался без ответа. Задам его ещё раз. Безусловно, торговлю шаурмойназывать 56.10. Вопрос в том, чтоеё относить не к ресторанной услуге, а к торговле продуктами? Вдаже не поленились написать, что "роздрібну торгівлю готовими продуктами харчування для негайного споживання (мобільні рознощики їжі)" - это не сюда, как было бы логично, а в 56.10. Но это очень уж бестолковое определение. Если его строго применять, тогда и торговля яблоками на базаре - это 56.10 без вариантов. А можно и шаурму продавать с припиской "после покупки 10 секунд не жрать" и тогда она уйдёт от определения "для негайного споживання".Абсолютно верно. Всё зависит от точки зрения. Вот в Советском Союзе продавалась масса газет и книг. По задумке - это информационные услуги. А народ их покупал, как туалетную бумагу и макулатуру, зачастую даже не читая.