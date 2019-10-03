Гетманцев пропонує заборонити ФОПам надавати послуги
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astatempo, открыть можно много чего. В статье не сказано, предлагается бить по паспорту или по морде. В обычных определениях продажа товара от предоставления услуги отличается исключительно материальностью того, что продаётся.
P.S. Впрочем, если некий "КВЕД" запрещает торговлю шаурмой считать торговлей продуктами, я бы с удовольствием такой бред почитал. Только хотелось бы более адресную ссылку потому, что для меня это сейчас только четыре буквы.
moveton P.S. Впрочем, если некий "КВЕД" запрещает торговлю шаурмой считать торговлей продуктами, я бы с удовольствием такой бред почитал. Только хотелось бы более адресную ссылку потому, что для меня это сейчас только четыре буквы.
moveton написав:В обычных определениях продажа товара от предоставления услуги отличается исключительно материальностью того, что продаётся
Ой как у нас все просто оказывается. Т.е. услуга "перевод текста" резко становится "товаром" -- если заказчику вдруг приспичило этот текст распечатать? Аналогично с нотариусами -- понадобилось запись сделать -- товар...
Stanislav_S написав:erhova_manager Та да. А послуги нерезам? Яка тут мінімізація? У мене є знайомі іноземці, які В України приїхали, відкрили тут ФОП і надають собі послуги своїй же компанії за кордоном,при цьому платять свої 5% податку і всі в плюсі. Короче не все тут так просто
Так а в чем зрада? Государство ничего не имело, вдруг появляется иностранец и начинает платить здесь в бюджет налоги. Может еще не все иностранцы об этом знают, и надо их приглашать. Деньги в бюджет с воздуха будут падать.
TUR написав:moveton P.S. Впрочем, если некий "КВЕД" запрещает торговлю шаурмой считать торговлей продуктами, я бы с удовольствием такой бред почитал. Только хотелось бы более адресную ссылку потому, что для меня это сейчас только четыре буквы.
Уже ссылка получше, но вопрос почему-то остался без ответа. Задам его ещё раз. Безусловно, торговлю шаурмой можно называть 56.10. Вопрос в том, что запрещает её относить не к ресторанной услуге, а к торговле продуктами? В http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/47/ ... 47_81.html даже не поленились написать, что "роздрібну торгівлю готовими продуктами харчування для негайного споживання (мобільні рознощики їжі)" - это не сюда, как было бы логично, а в 56.10. Но это очень уж бестолковое определение. Если его строго применять, тогда и торговля яблоками на базаре - это 56.10 без вариантов. А можно и шаурму продавать с припиской "после покупки 10 секунд не жрать" и тогда она уйдёт от определения "для негайного споживання".
_hunter написав:Ой как у нас все просто оказывается. Т.е. услуга "перевод текста" резко становится "товаром" -- если заказчику вдруг приспичило этот текст распечатать? Аналогично с нотариусами -- понадобилось запись сделать -- товар...
Абсолютно верно. Всё зависит от точки зрения. Вот в Советском Союзе продавалась масса газет и книг. По задумке - это информационные услуги. А народ их покупал, как туалетную бумагу и макулатуру, зачастую даже не читая.
_hunter написав:Ой как у нас все просто оказывается. Т.е. услуга "перевод текста" резко становится "товаром" -- если заказчику вдруг приспичило этот текст распечатать? Аналогично с нотариусами -- понадобилось запись сделать -- товар...
Абсолютно верно. Всё зависит от точки зрения. Вот в Советском Союзе продавалась масса газет и книг. По задумке - это информационные услуги. А народ их покупал, как туалетную бумагу и макулатуру, зачастую даже не читая.
Закон не может зависеть от "точки зрения" -- так любого ФОПа-ларечника "прижать" можно будет -- дескать он не торговлей занимается, а предоставляет услуги "по доставке товаров потребителю".