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Гетманцев пропонує заборонити
ФОПам надавати послуги

Гетманцев пропонує заборонити ФОПам надавати послуги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:47

astatempo, с каких это пор шаурма стала услугой? Она вполне материальна.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:52

  moveton написав:astatempo, с каких это пор шаурма стала услугой? Она вполне материальна.

КВЕД откройте, найдете массу интересного.
astatempo
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 21:09

astatempo, открыть можно много чего. В статье не сказано, предлагается бить по паспорту или по морде. В обычных определениях продажа товара от предоставления услуги отличается исключительно материальностью того, что продаётся.

P.S. Впрочем, если некий "КВЕД" запрещает торговлю шаурмой считать торговлей продуктами, я бы с удовольствием такой бред почитал. Только хотелось бы более адресную ссылку потому, что для меня это сейчас только четыре буквы.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:22

moveton P.S. Впрочем, если некий "КВЕД" запрещает торговлю шаурмой считать торговлей продуктами, я бы с удовольствием такой бред почитал. Только хотелось бы более адресную ссылку потому, что для меня это сейчас только четыре буквы.


Торговля шаурмой - это "послуги з надання харчування споживачам " КВЕД 56.10 http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/56/ ... 56_10.html
TUR
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:51

moveton
В маленьких магазинчиках майже всі продавці ФОПи, надають послуги з продажу власникам магазинів ;), в т.ч. і на шаурмячних
Sovenok
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:13

  moveton написав:В обычных определениях продажа товара от предоставления услуги отличается исключительно материальностью того, что продаётся

Ой как у нас все просто оказывается.
Т.е. услуга "перевод текста" резко становится "товаром" -- если заказчику вдруг приспичило этот текст распечатать? Аналогично с нотариусами -- понадобилось запись сделать -- товар...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:40

  freeze написав:
Stanislav_S написав:erhova_manager Та да. А послуги нерезам? Яка тут мінімізація? У мене є знайомі іноземці, які В України приїхали, відкрили тут ФОП і надають собі послуги своїй же компанії за кордоном,при цьому платять свої 5% податку і всі в плюсі.
Короче не все тут так просто :)


Так а в чем зрада?
Государство ничего не имело, вдруг появляется иностранец и начинает платить здесь в бюджет налоги.
Может еще не все иностранцы об этом знают, и надо их приглашать. Деньги в бюджет с воздуха будут падать.



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proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:13

Re: Гетманцев пропонує заборонити ФОПам надавати послуги

А крупные интернет-магазины как выписывали чеки от имени разных ФОПов, так и будут выдавать, они же "торговля", а не "услуги"
Неразговорчивый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:46

  TUR написав:moveton P.S. Впрочем, если некий "КВЕД" запрещает торговлю шаурмой считать торговлей продуктами, я бы с удовольствием такой бред почитал. Только хотелось бы более адресную ссылку потому, что для меня это сейчас только четыре буквы.

Торговля шаурмой - это "послуги з надання харчування споживачам " КВЕД 56.10 http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/56/ ... 56_10.html

Уже ссылка получше, но вопрос почему-то остался без ответа. Задам его ещё раз. Безусловно, торговлю шаурмой можно называть 56.10. Вопрос в том, что запрещает её относить не к ресторанной услуге, а к торговле продуктами? В http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/47/ ... 47_81.html даже не поленились написать, что "роздрібну торгівлю готовими продуктами харчування для негайного споживання (мобільні рознощики їжі)" - это не сюда, как было бы логично, а в 56.10. Но это очень уж бестолковое определение. Если его строго применять, тогда и торговля яблоками на базаре - это 56.10 без вариантов. А можно и шаурму продавать с припиской "после покупки 10 секунд не жрать" и тогда она уйдёт от определения "для негайного споживання".

  _hunter написав:Ой как у нас все просто оказывается.
Т.е. услуга "перевод текста" резко становится "товаром" -- если заказчику вдруг приспичило этот текст распечатать? Аналогично с нотариусами -- понадобилось запись сделать -- товар...

Абсолютно верно. Всё зависит от точки зрения. Вот в Советском Союзе продавалась масса газет и книг. По задумке - это информационные услуги. А народ их покупал, как туалетную бумагу и макулатуру, зачастую даже не читая.

moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:19

  moveton написав:
  _hunter написав:Ой как у нас все просто оказывается.
Т.е. услуга "перевод текста" резко становится "товаром" -- если заказчику вдруг приспичило этот текст распечатать? Аналогично с нотариусами -- понадобилось запись сделать -- товар...

Абсолютно верно. Всё зависит от точки зрения. Вот в Советском Союзе продавалась масса газет и книг. По задумке - это информационные услуги. А народ их покупал, как туалетную бумагу и макулатуру, зачастую даже не читая.

Закон не может зависеть от "точки зрения" -- так любого ФОПа-ларечника "прижать" можно будет -- дескать он не торговлей занимается, а предоставляет услуги "по доставке товаров потребителю".
_hunter
 
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