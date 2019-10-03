Гетманцев пропонує заборонити ФОПам надавати послуги

Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:36

_hunter написав: Закон не может зависеть от "точки зрения" -- так любого ФОПа-ларечника "прижать" можно будет -- дескать он не торговлей занимается, а предоставляет услуги "по доставке товаров потребителю". Закон не может зависеть от "точки зрения" -- так любого ФОПа-ларечника "прижать" можно будет -- дескать он не торговлей занимается, а предоставляет услуги "по доставке товаров потребителю".

Щазз, не может. Это для компьютера обычно пишется чёткий алгоритм, который для одних и тех же данных всегда выдаёт одинаковый результат (хотя есть и понятие "нечёткая логика"). А всякие кодексы пишут совсем не программисты и одни и те же вещи по ним могут трактоваться совсем по-разному. На этом и стоит легальная оптимизация уплаты налогов, которую некоторые демагоги называют "уклонение от уплаты налогов", хотя это принципиально разные вещи. Разные именно тем, что первое - это легально, а второе карается.P.S. Кстати, кто родителям-пенсионерам, ввиду "щедрости" наших пенсий, подкидывает деньги на жизнь, должен не забывать, что у родителей при этом образуется дополнительный доход и они с него должны заплатить НДФЛ и военный сбор. Не заплатят - становятся налоговыми уклонистами без вариантов точек зрения.