Гетманцев пропонує заборонити ФОПам надавати послуги
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_hunter написав:Закон не может зависеть от "точки зрения" -- так любого ФОПа-ларечника "прижать" можно будет -- дескать он не торговлей занимается, а предоставляет услуги "по доставке товаров потребителю".
Щазз, не может. Это для компьютера обычно пишется чёткий алгоритм, который для одних и тех же данных всегда выдаёт одинаковый результат (хотя есть и понятие "нечёткая логика"). А всякие кодексы пишут совсем не программисты и одни и те же вещи по ним могут трактоваться совсем по-разному. На этом и стоит легальная оптимизация уплаты налогов, которую некоторые демагоги называют "уклонение от уплаты налогов", хотя это принципиально разные вещи. Разные именно тем, что первое - это легально, а второе карается.
P.S. Кстати, кто родителям-пенсионерам, ввиду "щедрости" наших пенсий, подкидывает деньги на жизнь, должен не забывать, что у родителей при этом образуется дополнительный доход и они с него должны заплатить НДФЛ и военный сбор. Не заплатят - становятся налоговыми уклонистами без вариантов точек зрения.
moveton написав:P.S. Кстати, кто родителям-пенсионерам, ввиду "щедрости" наших пенсий, подкидывает деньги на жизнь, должен не забывать, что у родителей при этом образуется дополнительный доход и они с него должны заплатить НДФЛ и военный сбор.
Перечисление для первой линии родства не подлежит налогообложению.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Перечисление для первой линии родства не подлежит налогообложению.
Перечитал НКУ. Там весьма витиеватый подход к формулированию. Начинают с наследства, а потом скромно указывают, что подарки облагаются по тем же правилам. Согласен, родственникам первой и второй степени сейчас без налогов. За двоюродную бабушку (у меня, например, в близкой семье такая была) уже придётся заплатить. А вот если переведёшь, допустим, её сестре и твоей родной бабушке, а она уже двоюродной, то становишься налоговым оптимизатором.
Кстати, на тему "закон не может зависеть", в НКУ есть даже явная статья:
56.21. У разі коли норма цього Кодексу чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів, або коли норми одного і того ж нормативно-правового акта суперечать між собою та припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.