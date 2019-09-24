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Міненерго розробляє рішення на випадок зупинки транзиту газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 16:14
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики відпрацьовує технічні рішення з газопостачання в разі зупинки транзиту російського газу.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 16:14
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