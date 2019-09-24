Міністерство енергетики відпрацьовує технічні рішення з газопостачання в разі зупинки транзиту російського газу.
Дивися повний текст Міненерго розробляє рішення на випадок зупинки транзиту газу.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 16:14
Міненерго розробляє рішення на випадок зупинки транзиту газу
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Дивися повний текст Міненерго розробляє рішення на випадок зупинки транзиту газу.
Додано: Чет 03 жов, 2019 20:35
Ну может хоть таким образом Украина перестанет предоставлять услуги "агрессору"(с)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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