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Міненерго розробляє рішення на
випадок зупинки транзиту газу

Міненерго розробляє рішення на випадок зупинки транзиту газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:14

Міненерго розробляє рішення на випадок зупинки транзиту газу

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики відпрацьовує технічні рішення з газопостачання в разі зупинки транзиту російського газу.

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Ну может хоть таким образом Украина перестанет предоставлять услуги "агрессору"(с)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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