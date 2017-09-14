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У Мінфіні повідомили, на скільки зросте "мінімалка" у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 жов, 2019 16:40
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Дивися повний текст У Мінфіні повідомили, на скільки зросте \"мінімалка\" у 2020 році
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Додано: Чет 03 жов, 2019 16:41
Уточняйте что 4173 это грязными.
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wild2006
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Чет 03 жов, 2019 12:14
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