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У Мінфіні повідомили, на
скільки зросте "мінімалка" у...

У Мінфіні повідомили, на скільки зросте "мінімалка" у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:40

У Мінфіні повідомили, на скільки зросте "мінімалка" у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Дивися повний текст У Мінфіні повідомили, на скільки зросте \"мінімалка\" у 2020 році.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:41

Уточняйте что 4173 это грязными.
wild2006
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 17:36

Хотелось бы увидеть расчёт. Сколько из этой суммы человек может потратить на еду, сколько на коммуналку,сколько на лечение и если останется то на одежду. Получается, что люди работают за трусики и бутики. Поэтому они бегут
svetlanamalarcuk88
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