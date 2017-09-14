Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Дивися повний текст У Мінфіні повідомили, на скільки зросте \"мінімалка\" у 2020 році.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 16:40
У Мінфіні повідомили, на скільки зросте "мінімалка" у...
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Дивися повний текст У Мінфіні повідомили, на скільки зросте \"мінімалка\" у 2020 році.
Додано: Чет 03 жов, 2019 17:36
Хотелось бы увидеть расчёт. Сколько из этой суммы человек может потратить на еду, сколько на коммуналку,сколько на лечение и если останется то на одежду. Получается, что люди работают за трусики и бутики. Поэтому они бегут
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