Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Дивися повний текст У Мінфіні повідомили, на скільки зросте \"мінімалка\" у 2020 році.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 16:40
У Мінфіні повідомили, на скільки зросте "мінімалка" у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінфіні повідомили, на скільки зросте \"мінімалка\" у 2020 році.
Додано: Чет 03 жов, 2019 17:36
Хотелось бы увидеть расчёт. Сколько из этой суммы человек может потратить на еду, сколько на коммуналку,сколько на лечение и если останется то на одежду. Получается, что люди работают за трусики и бутики. Поэтому они бегут
Додано: Чет 03 жов, 2019 23:55
Да кому он нужен тот первый или не первый тарифный разряд ? Кому нафиг вообще интересна эта тарифная сетка, если меньше минималки на ставку платить нельзя. А по этой тупой тарифной сетке, минималка будет и у дворника (1-й тарифный разряд) и достаточно квалифицированного рабочего (14-й тарифный разряд)
P.S. Те, кто получат минималку по тарифной сетке, как и дворник с первым тарифным разрядом
(14, 13, 12, 11 разряды — врачи-хирурги всех наименований, эндоскописты, анестезиологи, врачи общей практики — семейные врачи: высшей квалификационной категории, первой квалификационной категории, второй квалификационной категории, без категории)
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