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ДТЕК "Київські електромережі" підготував столицю до зими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 жов, 2019 16:53
Пропонуємо до обговорення:
ДТЕК "Київські електромережі" провів більш ніж 1,5 тисячі відновлювальних робіт різної складності і масштабу.
Дивися повний текст ДТЕК \"Київські електромережі\" підготував столицю до зими на 44 млн гривень
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Додано: Чет 03 жов, 2019 16:53
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