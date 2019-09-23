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Рада підтримала створення
Бюро фінансових розслідувань

Рада підтримала створення Бюро фінансових розслідувань
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 18:57

Рада підтримала створення Бюро фінансових розслідувань

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада 2 жовтня підтримала в першому читанні законопроект №1208-2 «Про Бюро фінансових розслідувань».

Дивися повний текст Рада підтримала створення Бюро фінансових розслідувань.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 18:57

ну кумы, свати, брати досвідчені готовы уже до посад?)
sandro-87
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