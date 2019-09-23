Верховна Рада 2 жовтня підтримала в першому читанні законопроект №1208-2 «Про Бюро фінансових розслідувань».
Дивися повний текст Рада підтримала створення Бюро фінансових розслідувань.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 18:57
Рада підтримала створення Бюро фінансових розслідувань
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Дивися повний текст Рада підтримала створення Бюро фінансових розслідувань.
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