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Уряд Північної Македонії схвалив безвіз із Україною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 жов, 2019 19:46
Пропонуємо до обговорення:
Уряд Північної Македонії схвалив проєкт закону про ратифікацію угоди з Україною щодо скасування візового режиму.
Дивися повний текст Уряд Північної Македонії схвалив безвіз із Україною
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Додано: Чет 03 жов, 2019 19:46
в 2012 Македония уже вводила безвиз для украинцев...
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