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Уряд Північної Македонії
схвалив безвіз із Україною

Уряд Північної Македонії схвалив безвіз із Україною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 19:46

Уряд Північної Македонії схвалив безвіз із Україною

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Північної Македонії схвалив проєкт закону про ратифікацію угоди з Україною щодо скасування візового режиму.

Дивися повний текст Уряд Північної Македонії схвалив безвіз із Україною.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 19:46

в 2012 Македония уже вводила безвиз для украинцев...
Тракторист
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