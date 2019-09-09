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Поліція повинна штрафувати
посадових осіб, винних у...

Поліція повинна штрафувати посадових осіб, винних у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:25

Поліція повинна штрафувати посадових осіб, винних у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Дорожній адвокат" на своїй сторінці на фейсбуці.

Дивися повний текст Поліція повинна штрафувати посадових осіб, винних у поганих дорогах.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:25

ложили они на 1020грн, вон взяли николаевского ответственного на взятке в 2000000грн уже вышел под залог в 2000000грн
acidw1
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