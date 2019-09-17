RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українська телеком-сфера заробила
32 мільярди (інфографіка)

Українська телеком-сфера заробила 32 мільярди (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:38

Українська телеком-сфера заробила 32 мільярди (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Українська телеком-сфера за перші шість місяців 2019 року заробила 32 млрд грн.

Дивися повний текст Українська телеком-сфера заробила 32 мільярди (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91166
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:39

И всё равно повышают тарифы
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9421
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6293 раз.
Подякували: 2535 раз.
 
Профіль
3
1
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НБУ підбив підсумки купівлі валюти на міжбанку (інфографіка)
R2 » Вів 01 жов, 2019 14:46
2 117
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2019 15:53
Surfer
За місяць зросла сума вкладів фізосіб у банках (інфографіка)
R2 » Нед 29 вер, 2019 19:23
3 330
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2019 21:09
Оранжевый-хит сезона
У 2019 реєстрація ФОП впала на третину (інфографіка)
R2 » Вів 17 вер, 2019 08:57
2 169
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 вер, 2019 12:26
dotster

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77036)
03.10.2019 21:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.