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Українська телеком-сфера заробила 32 мільярди (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 жов, 2019 20:38
Пропонуємо до обговорення:
Українська телеком-сфера за перші шість місяців 2019 року заробила 32 млрд грн.
Дивися повний текст Українська телеком-сфера заробила 32 мільярди (інфографіка)
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Додано: Чет 03 жов, 2019 20:39
И всё равно повышают тарифы
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