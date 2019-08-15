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Встановлення черговості
спадкування: що необхідно знати

Встановлення черговості спадкування: що необхідно знати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:46

Встановлення черговості спадкування: що необхідно знати

Пропонуємо до обговорення:
За законом передбачено п'ять черг спадкування.

Дивися повний текст Встановлення черговості спадкування: що необхідно знати.
R2
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