Встановлення черговості спадкування: що необхідно знати

Додано: Чет 03 жов, 2019 22:43

neposeda2014 Законодатель относит внуков к другим родственникам наследодателям – 5-й очереди (ст.1265 ГК Украины). Но в гражданском законодательстве существует понятие наследования по представлению. Речь идёт о праве унаследовать имущество, которое возникает у внуков вследствие смерти их родителей. При таких обстоятельствах доля в наследстве деда или бабки, которая полагалась бы умершему родителю при жизни, переходит внуку (ст.1266 ГК Украины).



P.S. с внуков налог не взымается.

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