За законом передбачено п'ять черг спадкування.
Дивися повний текст Встановлення черговості спадкування: що необхідно знати.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 жов, 2019 20:46
Встановлення черговості спадкування: що необхідно знати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Встановлення черговості спадкування: що необхідно знати.
Додано: Чет 03 жов, 2019 22:03
Додано: Чет 03 жов, 2019 22:43
neposeda2014 Законодатель относит внуков к другим родственникам наследодателям – 5-й очереди (ст.1265 ГК Украины). Но в гражданском законодательстве существует понятие наследования по представлению. Речь идёт о праве унаследовать имущество, которое возникает у внуков вследствие смерти их родителей. При таких обстоятельствах доля в наследстве деда или бабки, которая полагалась бы умершему родителю при жизни, переходит внуку (ст.1266 ГК Украины).
P.S. с внуков налог не взымается.
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:58
не знаю как сейчас, а в 2016 я получая бабушкино наследство налог платил.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
|