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Встановлення черговості
спадкування: що необхідно знати

Встановлення черговості спадкування: що необхідно знати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:46

Встановлення черговості спадкування: що необхідно знати

Пропонуємо до обговорення:
За законом передбачено п'ять черг спадкування.

Дивися повний текст Встановлення черговості спадкування: що необхідно знати.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:47

внуки тут где??
neposeda2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 22:03

  neposeda2014 написав:внуки тут где??

Вполне попадают под пункт 5, причём на максимальном приоритете внутри этого пункта. А если ещё и предварительно долго жили с почившим, то и под пункт 4.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 22:43

neposeda2014 Законодатель относит внуков к другим родственникам наследодателям – 5-й очереди (ст.1265 ГК Украины). Но в гражданском законодательстве существует понятие наследования по представлению. Речь идёт о праве унаследовать имущество, которое возникает у внуков вследствие смерти их родителей. При таких обстоятельствах доля в наследстве деда или бабки, которая полагалась бы умершему родителю при жизни, переходит внуку (ст.1266 ГК Украины).

P.S. с внуков налог не взымается.
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:58

  Moneta написав:neposeda2014 Законодатель относит внуков к другим родственникам наследодателям – 5-й очереди (ст.1265 ГК Украины). Но в гражданском законодательстве существует понятие наследования по представлению. Речь идёт о праве унаследовать имущество, которое возникает у внуков вследствие смерти их родителей. При таких обстоятельствах доля в наследстве деда или бабки, которая полагалась бы умершему родителю при жизни, переходит внуку (ст.1266 ГК Украины).

P.S. с внуков налог не взымается.

не знаю как сейчас, а в 2016 я, получая бабушкино наследство, налог платил.
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RomanTik
 
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RomanTik

в 2016 льгота была тока для 1-й группы.
2-ю группу избавили от налога не так давно.

но об чем эта статья как буд-то что-то новое там было написано или внесли какие-то изменения ...
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