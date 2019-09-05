RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Небанківські фінансові установи
поскаржились Нацбанку на...

Небанківські фінансові установи поскаржились Нацбанку на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 22:11

Небанківські фінансові установи поскаржились Нацбанку на...

Пропонуємо до обговорення:
З початку жовтня 2019 року небанківські фінансові установи, які здійснюють валютні операції, зіткнулися з проблемою роботи РРО.

Дивися повний текст Небанківські фінансові установи поскаржились Нацбанку на постачальника РРО.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91168
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: PasserBy і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Нацбанку повідомили, що не планують викупом надлишків...
R2 » П'ят 27 вер, 2019 08:24
1 70
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2019 08:24
andriyzhagun
Українці скаржаться на небанківські компанії, що видають...
R2 » Чет 26 вер, 2019 20:56
1 80
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 вер, 2019 20:56
lite
У Нацбанку анонсували випуск монет номіналом 5 грн восени
R2 » Чет 05 вер, 2019 18:41
2 151
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 вер, 2019 19:59
dimo_0n

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77037)
03.10.2019 23:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.