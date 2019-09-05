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Небанківські фінансові установи поскаржились Нацбанку на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 жов, 2019 22:11
Пропонуємо до обговорення:
З початку жовтня 2019 року небанківські фінансові установи, які здійснюють валютні операції, зіткнулися з проблемою роботи РРО.
Дивися повний текст Небанківські фінансові установи поскаржились Нацбанку на постачальника РРО
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