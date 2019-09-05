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Небанківські фінансові установи
поскаржились Нацбанку на...

Небанківські фінансові установи поскаржились Нацбанку на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 22:11

Небанківські фінансові установи поскаржились Нацбанку на...

Пропонуємо до обговорення:
З початку жовтня 2019 року небанківські фінансові установи, які здійснюють валютні операції, зіткнулися з проблемою роботи РРО.

Дивися повний текст Небанківські фінансові установи поскаржились Нацбанку на постачальника РРО.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 22:45

Re: Небанківські фінансові установи поскаржились Нацбанку на

Резонанс» своевременно не внес соответствующие изменения в программный комплекс, в части возможности округления сумм, кратных 10 копейкам.
В связи с этим с 01 октября 2019 года все небанковские финансовые учреждения вынуждены были приспосабливать свои обменные курсы так, чтобы не возникало необходимости в округлении сумм. В противном случае, провести сделку купли-продажи валюты было невозможно.
.....
"В сложный период колебания курсов валюты, который вызван экономическими факторами, добавилась еще техническая причина, которая также повлияла на рост курса."


Так повлияла, что выросли на целых 1.5 - 2 гривни
Валяюсь пад столом. :lol: :lol: :lol: :lol:

Вирус Petya в свое время так не влиял :lol:

В чем проблема выставить курс например не 24.925 а 24.93 и спокойно обменять жаждущему его 10 баксов в обменке (249,25 -> 249,3 )

От же ж 95 квартал
Alex2007
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