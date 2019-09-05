З початку жовтня 2019 року небанківські фінансові установи, які здійснюють валютні операції, зіткнулися з проблемою роботи РРО.
Дивися повний текст Небанківські фінансові установи поскаржились Нацбанку на постачальника РРО.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 22:11
Небанківські фінансові установи поскаржились Нацбанку на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Небанківські фінансові установи поскаржились Нацбанку на постачальника РРО.
Додано: Чет 03 жов, 2019 22:45
Re: Небанківські фінансові установи поскаржились Нацбанку на
Так повлияла, что выросли на целых 1.5 - 2 гривни
Валяюсь пад столом.
Вирус Petya в свое время так не влиял
В чем проблема выставить курс например не 24.925 а 24.93 и спокойно обменять жаждущему его 10 баксов в обменке (249,25 -> 249,3 )
От же ж 95 квартал
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