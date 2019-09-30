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США назвали пріоритетні
реформи для економіки України

США назвали пріоритетні реформи для економіки України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 00:47

США назвали пріоритетні реформи для економіки України

Пропонуємо до обговорення:
Головні зусилля нового уряду в Україні зосереджені головним чином на встановленні ринку приватної землі і реструктуризації державних активів

Дивися повний текст США назвали пріоритетні реформи для економіки України.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 00:47

А США при чем?.....
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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