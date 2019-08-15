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Шотландія повністю перейде
на відновлювану енергію у...

Шотландія повністю перейде на відновлювану енергію у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:03

Шотландія повністю перейде на відновлювану енергію у...

Пропонуємо до обговорення:
Незабаром Шотландія може повністю перейти на відновлювану енергію.

Дивися повний текст Шотландія повністю перейде на відновлювану енергію у сфері електропостачання.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:04

Прекрасные новости..Безусловно,Шотландия имеет относительно небольшую плотность населения..,но тем не менее ,не использование углеродно-нейтрального транспорта и экономики в любом государстве освобождают многие Страны от зависимости от углеводородных диктаторов,в частности,-московии..и спасают Землю на определенное время от всеоб'емлющей глобальной катастрофы..Да,прирост населения таких стран,как Нигерия,Пакистан,Индонезия и т.д.,и их миграция..в ту же Европу просто уничтожительны..
zinaidagershon
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