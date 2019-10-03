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Маркарова пояснила, чому
не можна знизити тарифи

Маркарова пояснила, чому не можна знизити тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:18

Маркарова пояснила, чому не можна знизити тарифи

Пропонуємо до обговорення:
Мінфін та уряд виступають за запровадження ринкових цін на енергоресурси, зокрема газ.

Дивися повний текст Маркарова пояснила, чому не можна знизити тарифи.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:18

А почитатели таланта Моники ждут не дождутся. А тут:
- "Я вам ничаво не должен!", Та я пошутил!
Так кто же "барыга"?
olegan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:22

Цитата: "Вопрос в рыночном образовании тарифов. Цена на природные ресурсы должна соответствовать их цене. Она отметила, что механизм установления цен на газ для населения, который действует в Украине сейчас, является несправедливым, поскольку он позволяет платить за коммуналку меньше как людям с низкими доходами, так и людям с высокими доходами".
По такому случаю новый анекдот:
Приходит на "рынок" (базар, АШАН etc) мультимиллиардер и пенсионер купить пару десятков килограммов дуриана и кило сантолы, а тут, зараза, как раз цена на эти ягоды подпрыгнула. Рыночная.
pitchnv
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