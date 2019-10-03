Маркарова пояснила, чому не можна знизити тарифи

Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:43

1561040 написав: Какой еще рынок, если нет возможности не то, что выбирать поставщика по лучшим условиям, а даже отказаться от услуг (централизованное отопление) Какой еще рынок, если нет возможности не то, что выбирать поставщика по лучшим условиям, а даже отказаться от услуг (централизованное отопление)

Каких вам ***ть, еще ̶р̶е̶ф̶о̶р̶м̶ "новых" людей не хватает?

Раз, два, песню - запевай!А рассказывал как то Сеня байку, мол, в далекие времена, при "папиредниках уже папиредников", когда был газ по 1 гривне, на газе зарабатывали все кому не лень и чтобы такого больше не было он повысил цену в 3 раза. Потом был Вова, он тоже повысил еще в 3 раза.Теперь, оказывается в 10 раз поднятая цена, то была не рыночная ценаТак а чего еще ожидать от члена педрокоманды аферистов? Министр финансов через мужа молотит себе капусту на курсовых качелях и гос.облигациях, с мордой кирпичом и нет никакого конфликта интересовРыночная цена на газ, когда продавец газа населению один - государство, предприятия которого к тому же добывают 2/3 объема всего рынка газа.Это как придти на базар, а там стоит 10 продавцов с фиксированными на ценниках ценами и у всех товар от одного фермера.Сильно поторгуешься