Мінфін та уряд виступають за запровадження ринкових цін на енергоресурси, зокрема газ.
Дивися повний текст Маркарова пояснила, чому не можна знизити тарифи.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:18
Маркарова пояснила, чому не можна знизити тарифи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маркарова пояснила, чому не можна знизити тарифи.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:18
А почитатели таланта Моники ждут не дождутся. А тут:
- "Я вам ничаво не должен!", Та я пошутил!
Так кто же "барыга"?
Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:22
Цитата: "Вопрос в рыночном образовании тарифов. Цена на природные ресурсы должна соответствовать их цене. Она отметила, что механизм установления цен на газ для населения, который действует в Украине сейчас, является несправедливым, поскольку он позволяет платить за коммуналку меньше как людям с низкими доходами, так и людям с высокими доходами".
По такому случаю новый анекдот:
Приходит на "рынок" (базар, АШАН etc) мультимиллиардер и пенсионер купить пару десятков килограммов дуриана и кило сантолы, а тут, зараза, как раз цена на эти ягоды подпрыгнула. Рыночная.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:33
Re: Маркарова пояснила, чому не можна знизити тарифи
Интересно. Предусмотрен ли импичмент президенту страны за вранье на выборах?
Почему нет?
Получается. Кто больше наврал того и в президенты. Того и в Раду
Что обещали по тарифам?
Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:44
Re: Маркарова пояснила, чому не можна знизити тарифи
Сунула бы свой нос и проверила, как, кому и почему выплачивают субсидии. Прежде чем молоть чушь языком, также, как это делали прошлые 5 лет.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:12
Re: Маркарова пояснила, чому не можна знизити тарифи
Ги-ги-ги.
Лохторат ніяк не може зрозуміти, як працює Система.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:38
Re: Маркарова пояснила, чому не можна знизити тарифи
Какой еще рынок, если нет возможности не то, что выбирать поставщика по лучшим условиям, а даже отказаться от услуг (централизованное отопление)
Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:43
Раз, два, песню - запевай!
А рассказывал как то Сеня байку, мол, в далекие времена, при "папиредниках уже папиредников" , когда был газ по 1 гривне, на газе зарабатывали все кому не лень и чтобы такого больше не было он повысил цену в 3 раза. Потом был Вова, он тоже повысил еще в 3 раза.
Теперь, оказывается в 10 раз поднятая цена, то была не рыночная цена
Так а чего еще ожидать от члена педрокоманды аферистов? Министр финансов через мужа молотит себе капусту на курсовых качелях и гос.облигациях, с мордой кирпичом и нет никакого конфликта интересов
Рыночная цена на газ, когда продавец газа населению один - государство, предприятия которого к тому же добывают 2/3 объема всего рынка газа.
Это как придти на базар, а там стоит 10 продавцов с фиксированными на ценниках ценами и у всех товар от одного фермера.
Сильно поторгуешься
Каких вам ***ть, еще ̶р̶е̶ф̶о̶р̶м̶ "новых" людей не хватает?
Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:56
Можно было и смеяться, если бы не одно НО - открытое разворовывание страны, а началось все с подобных договоренностей, как «Соглашения о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины» в 1997 году. Дальше уже торговали все остальное, нет здесь случайностей ни с полуостровом ни с разбазариванием в стране по всем фронтам от инфраструктуры до укроборонпрома. Результат - общая деградация страны. А теперь уже можно.
Black Jack - White Business
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