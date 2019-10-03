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Маркарова пояснила, чому
не можна знизити тарифи

Маркарова пояснила, чому не можна знизити тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:18

Маркарова пояснила, чому не можна знизити тарифи

Пропонуємо до обговорення:
Мінфін та уряд виступають за запровадження ринкових цін на енергоресурси, зокрема газ.

Дивися повний текст Маркарова пояснила, чому не можна знизити тарифи.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:18

А почитатели таланта Моники ждут не дождутся. А тут:
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Так кто же "барыга"?
olegan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:22

Цитата: "Вопрос в рыночном образовании тарифов. Цена на природные ресурсы должна соответствовать их цене. Она отметила, что механизм установления цен на газ для населения, который действует в Украине сейчас, является несправедливым, поскольку он позволяет платить за коммуналку меньше как людям с низкими доходами, так и людям с высокими доходами".
По такому случаю новый анекдот:
Приходит на "рынок" (базар, АШАН etc) мультимиллиардер и пенсионер купить пару десятков килограммов дуриана и кило сантолы, а тут, зараза, как раз цена на эти ягоды подпрыгнула. Рыночная.
pitchnv
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:33

Re: Маркарова пояснила, чому не можна знизити тарифи

Интересно. Предусмотрен ли импичмент президенту страны за вранье на выборах?
Почему нет?
Получается. Кто больше наврал того и в президенты. Того и в Раду

Что обещали по тарифам?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:44

Re: Маркарова пояснила, чому не можна знизити тарифи

Сунула бы свой нос и проверила, как, кому и почему выплачивают субсидии. Прежде чем молоть чушь языком, также, как это делали прошлые 5 лет.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:12

Re: Маркарова пояснила, чому не можна знизити тарифи

  p_a_l написав:Интересно. Предусмотрен ли импичмент президенту страны за вранье на выборах?
Почему нет?
Получается. Кто больше наврал того и в президенты. Того и в Раду

Что обещали по тарифам?

Ги-ги-ги.
Лохторат ніяк не може зрозуміти, як працює Система. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:38

Re: Маркарова пояснила, чому не можна знизити тарифи

Какой еще рынок, если нет возможности не то, что выбирать поставщика по лучшим условиям, а даже отказаться от услуг (централизованное отопление)
1561040
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:43

  1561040 написав:Какой еще рынок, если нет возможности не то, что выбирать поставщика по лучшим условиям, а даже отказаться от услуг (централизованное отопление)

Раз, два, песню - запевай!
А рассказывал как то Сеня байку, мол, в далекие времена, при "папиредниках уже папиредников" 8) , когда был газ по 1 гривне, на газе зарабатывали все кому не лень и чтобы такого больше не было он повысил цену в 3 раза. Потом был Вова, он тоже повысил еще в 3 раза.
Теперь, оказывается в 10 раз поднятая цена, то была не рыночная цена :roll:

Так а чего еще ожидать от члена педрокоманды аферистов? Министр финансов через мужа молотит себе капусту на курсовых качелях и гос.облигациях, с мордой кирпичом и нет никакого конфликта интересов :arrow:

Рыночная цена на газ, когда продавец газа населению один - государство, предприятия которого к тому же добывают 2/3 объема всего рынка газа.
Это как придти на базар, а там стоит 10 продавцов с фиксированными на ценниках ценами и у всех товар от одного фермера.
Сильно поторгуешься 8)

Каких вам ***ть, еще ̶р̶е̶ф̶о̶р̶м̶ "новых" людей не хватает?
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:56

  lapay написав:
  p_a_l написав:Интересно. Предусмотрен ли импичмент президенту страны за вранье на выборах?
Почему нет?
Получается. Кто больше наврал того и в президенты. Того и в Раду

Что обещали по тарифам?

Ги-ги-ги.
Лохторат ніяк не може зрозуміти, як працює Система. :)

Можно было и смеяться, если бы не одно НО - открытое разворовывание страны, а началось все с подобных договоренностей, как «Соглашения о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины» в 1997 году. Дальше уже торговали все остальное, нет здесь случайностей ни с полуостровом ни с разбазариванием в стране по всем фронтам от инфраструктуры до укроборонпрома. Результат - общая деградация страны. А теперь уже можно.
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ruvex
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