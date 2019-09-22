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Смартфони Huawei втратили можливість встановлювати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:38
Пропонуємо до обговорення:
Нові флагмани китайської компанії Huawei Mate 30 втратили можливість користування і встановлення додатків сервісів Google.
Дивися повний текст Смартфони Huawei втратили можливість встановлювати додатки Google
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