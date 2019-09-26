Рада захисту персональних даних Туреччини звинуватила Facebook у порушенні зберігання персональних даних.
Дивися повний текст Туреччина оштрафувала Facebook майже на 300 тис. доларів.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:53
Туреччина оштрафувала Facebook майже на 300 тис. доларів
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Дивися повний текст Туреччина оштрафувала Facebook майже на 300 тис. доларів.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:53
"пострадало 280 000 959 пользователей, страницы которых были на турецком языке"-
в мире тюркоговорящих в 4 раза меньше)
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