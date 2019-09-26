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Туреччина оштрафувала Facebook
майже на 300 тис. доларів

Туреччина оштрафувала Facebook майже на 300 тис. доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:53

Туреччина оштрафувала Facebook майже на 300 тис. доларів

Пропонуємо до обговорення:
Рада захисту персональних даних Туреччини звинуватила Facebook у порушенні зберігання персональних даних.

Дивися повний текст Туреччина оштрафувала Facebook майже на 300 тис. доларів.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:53

"пострадало 280 000 959 пользователей, страницы которых были на турецком языке"-
в мире тюркоговорящих в 4 раза меньше)
PV
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