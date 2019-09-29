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Теплопостачальникам можуть
пробачити частину боргів за газ

Теплопостачальникам можуть пробачити частину боргів за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:01

Теплопостачальникам можуть пробачити частину боргів за газ

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін пропонує законопроект, який спростить процес реструктуризації боргів за газ теплопостачальників.

Дивися повний текст Теплопостачальникам можуть пробачити частину боргів за газ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:02

сраные заголовки
простить и реструктуризировать - это две большие разницы

и еще: статья "по материалам финанс,юа" - судя по-всему ,с контентом совсем плохо
PV
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