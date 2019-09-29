Кабмін пропонує законопроект, який спростить процес реструктуризації боргів за газ теплопостачальників.
Дивися повний текст Теплопостачальникам можуть пробачити частину боргів за газ.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:01
Теплопостачальникам можуть пробачити частину боргів за газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Теплопостачальникам можуть пробачити частину боргів за газ.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:02
сраные заголовки
простить и реструктуризировать - это две большие разницы
и еще: статья "по материалам финанс,юа" - судя по-всему ,с контентом совсем плохо
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