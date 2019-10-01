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В Україні будуватимуть бетонні
дороги за прикладом...

В Україні будуватимуть бетонні дороги за прикладом...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:46

В Україні будуватимуть бетонні дороги за прикладом...

Пропонуємо до обговорення:
У найближчі 5 років в Україні будуватимуть автодороги із застосуванням сучасних технологій, серед яких і цементобетонні дороги за прикладом Білорусі.

Дивися повний текст В Україні будуватимуть бетонні дороги за прикладом Білорусі - Криклій.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:47

2 роки назад їхав по трасі з Мінська до Гродно. Де якраз виконувався ремонт/будівництво дороги. І там все було всипано асфальтом в декілька шарів.
Більше скажу - з 3 000км, що я накатав по Білорусії - я не бачив жодного цементнобетонного участку дороги. Лише асфальтобетон і радянські плити.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:10

Re: В Україні будуватимуть бетонні дороги за прикладом...

В США бетонные дороги стоят десятки лет без ремонта
https://www.avtovzglyad.ru/obshestvo/do ... rogi-ssha/
cia
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