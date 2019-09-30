RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гетманцев: податкової
амністії цього року не буде

Гетманцев: податкової амністії цього року не буде
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:47

Гетманцев: податкової амністії цього року не буде

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада представить законопроект про податкову амністію не раніше весни 2020 року.

Дивися повний текст Гетманцев: податкової амністії цього року не буде.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91176
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:47

а ЧТО будет в этом зеленом году ??
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32
З нами з: 14.11.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, cia і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гетманцев пропонує заборонити ФОПам надавати послуги 1, 2
R2 » Чет 03 жов, 2019 14:54
13 929
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 07:51
Sovenok
З 1 жовтня за біометричний паспорт потрібно буде платити...
R2 » Чет 03 жов, 2019 07:41
1 70
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 жов, 2019 07:42
kino8club
iPhone 2020 року отримають нову функцію
R2 » Пон 30 вер, 2019 22:22
1 102
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2019 22:22
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15190)
04.10.2019 10:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.