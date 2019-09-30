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Гетманцев: податкової амністії цього року не буде
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:47
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада представить законопроект про податкову амністію не раніше весни 2020 року.
Дивися повний текст Гетманцев: податкової амністії цього року не буде
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:47
а ЧТО будет в этом зеленом году ??
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ruslan42212
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Пон 30 вер, 2019 22:22
yama