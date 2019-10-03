Верховна Рада представить законопроект про податкову амністію не раніше весни 2020 року.
Дивися повний текст Гетманцев: податкової амністії цього року не буде.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:47
Гетманцев: податкової амністії цього року не буде
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев: податкової амністії цього року не буде.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:20
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:08
Нужно набить новые офшорные счета.
И в который раз доказано, что майданы, что выборы в стране - это фикция для граждан и реальность перераспределения корыта для очередных улучшателей своего благосостояния.
Black Jack - White Business
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