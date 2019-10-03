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Гетманцев: податкової
амністії цього року не буде

Гетманцев: податкової амністії цього року не буде
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:47

Гетманцев: податкової амністії цього року не буде

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада представить законопроект про податкову амністію не раніше весни 2020 року.

Дивися повний текст Гетманцев: податкової амністії цього року не буде.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:47

а ЧТО будет в этом зеленом году ??
ruslan42212
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:20

  ruslan42212 написав:а ЧТО будет в этом зеленом году ??

Не будет. Уже есть. Огромное разочарование.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:01

ruslan42212
для коломойского много чего будет)
denkauk
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:08

  ruslan42212 написав:а ЧТО будет в этом зеленом году ??

Нужно набить новые офшорные счета.
И в который раз доказано, что майданы, что выборы в стране - это фикция для граждан и реальность перераспределения корыта для очередных улучшателей своего благосостояния.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 11:58

У него 7 пятниц на неделю, это как с недвигой, то говорил, что она уже легализирована и дополнительно ее легализировать не надо, только зарубежом, то тут же регистрирует законопроект, что легализировать надо все имущество и башлять с него бене в карман.
То говорил, что весной будет, то уже зарегистрировал новый законопроект.
Уже хотят, чтоб стучали на работодателей, которые платили зарплату в конверте, и заплатили налоги дважды - и работник, и работодатель!
https://курс.ком.юа/novost/134240-bizne ... -konverte/
В 90-х и 2000-х все на базарах сидели или в Польше, даже за убийство меньший срок давности, а налоговый срок давности, вообще-то, 3 года, а не вся жизнь. Они в своем уме?
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 12:01

Не оставляют идею контролировать все расходы обычных людей, не имеющих доступа к бюджетным и банковским деньгам и взяткам, и хотят всем залезть в карманы и буквально истребовать информацию о месте, где лежат деньги, еще и потребовать 10% со сбережений.
Было бы смешно, если б не было так грустно. Сеньор Помидор отдыхает.
У нас официально действует налоговый срок давности 3 года, даже налоговые долги раннее не имеют права требоваться, не то что цифры с потолка. И менять закон задним числом нельзя, к тому же, существует презумпция невиновности. И что кто должен платить, если заработал деньги 25 лет назад и в Польше? В польский бюджет что ли? Вобщем, нонсенс, начали бы лучше с себя, вон беня 6 ярдов раздеребанил с Привата и еще 2 хочет. Очень печально, что вся страна становится заложницей одного олигарха-ворюги, это высшая степень коррупции, а они народ жучить с его копейками. Начните с бени и с офшоров Зели!
И ребята говорят, что пенсии не будет, медицины нет, ... сами как хотите, но налоги давай. Какая, вообще, отдача будет?
Игральные салоны на каждом шагу, с которых дань платится в карман обосракову, их не волнует. С тем, что раздали квартиры за наш счет морякам, которые сдались и посдавали свои корабли без боя, я тоже не согласен! Верните эти деньги обратно в бюджет. И выгоните ментов дорабатывать до 66 или хотя бы 55, а не в 38 на пенсию, тогда будем говорить о налогах!
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