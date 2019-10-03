Гетманцев: податкової амністії цього року не буде

Додано: Суб 05 жов, 2019 12:01

Не оставляют идею контролировать все расходы обычных людей, не имеющих доступа к бюджетным и банковским деньгам и взяткам, и хотят всем залезть в карманы и буквально истребовать информацию о месте, где лежат деньги, еще и потребовать 10% со сбережений.

Было бы смешно, если б не было так грустно. Сеньор Помидор отдыхает.

У нас официально действует налоговый срок давности 3 года, даже налоговые долги раннее не имеют права требоваться, не то что цифры с потолка. И менять закон задним числом нельзя, к тому же, существует презумпция невиновности. И что кто должен платить, если заработал деньги 25 лет назад и в Польше? В польский бюджет что ли? Вобщем, нонсенс, начали бы лучше с себя, вон беня 6 ярдов раздеребанил с Привата и еще 2 хочет. Очень печально, что вся страна становится заложницей одного олигарха-ворюги, это высшая степень коррупции, а они народ жучить с его копейками. Начните с бени и с офшоров Зели!

И ребята говорят, что пенсии не будет, медицины нет, ... сами как хотите, но налоги давай. Какая, вообще, отдача будет?

Игральные салоны на каждом шагу, с которых дань платится в карман обосракову, их не волнует. С тем, что раздали квартиры за наш счет морякам, которые сдались и посдавали свои корабли без боя, я тоже не согласен! Верните эти деньги обратно в бюджет. И выгоните ментов дорабатывать до 66 или хотя бы 55, а не в 38 на пенсию, тогда будем говорить о налогах!