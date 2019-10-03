Верховна Рада представить законопроект про податкову амністію не раніше весни 2020 року.
Дивися повний текст Гетманцев: податкової амністії цього року не буде.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:47
Гетманцев: податкової амністії цього року не буде
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев: податкової амністії цього року не буде.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:20
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:08
Нужно набить новые офшорные счета.
И в который раз доказано, что майданы, что выборы в стране - это фикция для граждан и реальность перераспределения корыта для очередных улучшателей своего благосостояния.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 05 жов, 2019 11:58
У него 7 пятниц на неделю, это как с недвигой, то говорил, что она уже легализирована и дополнительно ее легализировать не надо, только зарубежом, то тут же регистрирует законопроект, что легализировать надо все имущество и башлять с него бене в карман.
То говорил, что весной будет, то уже зарегистрировал новый законопроект.
Уже хотят, чтоб стучали на работодателей, которые платили зарплату в конверте, и заплатили налоги дважды - и работник, и работодатель!
В 90-х и 2000-х все на базарах сидели или в Польше, даже за убийство меньший срок давности, а налоговый срок давности, вообще-то, 3 года, а не вся жизнь. Они в своем уме?
Додано: Суб 05 жов, 2019 12:01
Не оставляют идею контролировать все расходы обычных людей, не имеющих доступа к бюджетным и банковским деньгам и взяткам, и хотят всем залезть в карманы и буквально истребовать информацию о месте, где лежат деньги, еще и потребовать 10% со сбережений.
Было бы смешно, если б не было так грустно. Сеньор Помидор отдыхает.
У нас официально действует налоговый срок давности 3 года, даже налоговые долги раннее не имеют права требоваться, не то что цифры с потолка. И менять закон задним числом нельзя, к тому же, существует презумпция невиновности. И что кто должен платить, если заработал деньги 25 лет назад и в Польше? В польский бюджет что ли? Вобщем, нонсенс, начали бы лучше с себя, вон беня 6 ярдов раздеребанил с Привата и еще 2 хочет. Очень печально, что вся страна становится заложницей одного олигарха-ворюги, это высшая степень коррупции, а они народ жучить с его копейками. Начните с бени и с офшоров Зели!
И ребята говорят, что пенсии не будет, медицины нет, ... сами как хотите, но налоги давай. Какая, вообще, отдача будет?
Игральные салоны на каждом шагу, с которых дань платится в карман обосракову, их не волнует. С тем, что раздали квартиры за наш счет морякам, которые сдались и посдавали свои корабли без боя, я тоже не согласен! Верните эти деньги обратно в бюджет. И выгоните ментов дорабатывать до 66 или хотя бы 55, а не в 38 на пенсию, тогда будем говорить о налогах!
Додано: Суб 05 жов, 2019 14:19
Пусть быстренько сперва покажут на своем примере, посадят на реальные сроки в реальные тюрьмы (в которых сидят те, кто украл мешок картошки) всех ворюг, тех, кто грабил бюджет, сидеть должны топ-коррупционеры (пока не сидит ни один) ворюги, которые разграбили деньги вкладчиком - жевага, лагун, новинский, всякие кауфманы с грановскими, и главное, беня, который разграбил 155 ярдов и за это заплатили все мы, беня должен быть за решеткой, а не у власти и делать заложницей всю страну, пусть игральные автоматы на каждом шагу начнут платить налоги, а не дань рюкзакяну за крышевание, перестанет вывозиться лес и янтарь, закроются офшоры и т.д., а потом назвать дату - с этого дня никаких зарплат в конвертах, нелегального бизнеса и т.д. и понятные четкие санкции за это, но не задним числом, закон обратной силы не имеет, и не за всю жизнь очитываться, еще и за родителей чего-то платить, так как копят всей семьей, так как налоговые срок давности 3 года (это уже беспредел, называется). За воровство да, больший срок давности, но требовать налоги с 90-х, когда выгнали всю страну на базары, лишили людей всего и отдали все предприятия бандюкам на разграбление - звыняйтэ.
Додано: Суб 05 жов, 2019 14:54
Не верь этим псам. Они тебя смешат лишь для того, чтобы вытащить твои золотые зубы.
Фильм "Револьвер", цитата.
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