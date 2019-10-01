У найближчі 5 років в Україні будуватимуть автодороги із застосуванням сучасних технологій, серед яких і цементобетонні дороги за прикладом Білорусі.
Дивися повний текст В Україні будуватимуть бетонні дороги за прикладом Білорусі - Криклій.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:09
В Україні будуватимуть бетонні дороги за прикладом...
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Дивися повний текст В Україні будуватимуть бетонні дороги за прикладом Білорусі - Криклій.
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