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У Мінінфраструктури вивчають можливість відстежувати рух...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:10
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури України спільно з АТ "Укрзалізниця" розпочало роботу щодо можливості обладнання залізничного транспорту GPS-трекерами та розміщення відомостей про його рух на порталі відкритих даних.
Дивися повний текст У Мінінфраструктури вивчають можливість відстежувати рух поїздів онлайн
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R2
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:10
Правильно написать отсасываю наличность по "теме".
- В электронном виде движение каждого состава отслеживается десятком Государств - и прежде всего ... агрессором.
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Kudrjavuy
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