Керівник Укрзалізниці попрощався з останньою серйозною перепоною, яка заважала компанії залучати великих інвесторів для модернізації.
Дивися повний текст Кравцов готується до залучення інвесторів для «Укрзалізниці».
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:23
Кравцов готується до залучення інвесторів для «Укрзалізниці»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кравцов готується до залучення інвесторів для «Укрзалізниці».
Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:23
Ну что ж.
Помянем самую большую по протяженности и грузообороту Ж/Д Европы.
С которой, была связанна жизнь миллионов достойных граждан Украины..
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