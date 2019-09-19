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Кравцов готується до залучення
інвесторів для «Укрзалізниці»

Кравцов готується до залучення інвесторів для «Укрзалізниці»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:23

Кравцов готується до залучення інвесторів для «Укрзалізниці»

Пропонуємо до обговорення:
Керівник Укрзалізниці попрощався з останньою серйозною перепоною, яка заважала компанії залучати великих інвесторів для модернізації.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:23

Ну что ж.
Помянем самую большую по протяженности и грузообороту Ж/Д Европы.
https://gordonua.com/news/politics/ukra ... 13630.html

С которой, была связанна жизнь миллионов достойных граждан Украины..
Kudrjavuy
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