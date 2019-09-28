Американська Tesla Inc. в липні-вересні поставила дилерам 97 тисяч електромобілів у порівнянні з 95,2 тисяч у попередні три місяці.
Дивися повний текст Tesla встановила новий рекорд із постачання електромобілів.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:27
Tesla встановила новий рекорд із постачання електромобілів
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Дивися повний текст Tesla встановила новий рекорд із постачання електромобілів.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:27
Параллельно стоит выставлять достижения ЗАЗ и ЛуАЗ.
А мне стоит напомнить, что электро Таврии шли только на экспорт.
Задолго до Tesla.
Вывод - кризиса с топливом в Украине НЕТ.
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