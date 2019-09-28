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Tesla встановила новий рекорд
із постачання електромобілів

Tesla встановила новий рекорд із постачання електромобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:27

Tesla встановила новий рекорд із постачання електромобілів

Пропонуємо до обговорення:
Американська Tesla Inc. в липні-вересні поставила дилерам 97 тисяч електромобілів у порівнянні з 95,2 тисяч у попередні три місяці.

Дивися повний текст Tesla встановила новий рекорд із постачання електромобілів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:27

Параллельно стоит выставлять достижения ЗАЗ и ЛуАЗ.
А мне стоит напомнить, что электро Таврии шли только на экспорт.
Задолго до Tesla.

Вывод - кризиса с топливом в Украине НЕТ.
Kudrjavuy
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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