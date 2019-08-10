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За дев'ять місяців до бюджетів
усіх рівнів зібрали на...

За дев'ять місяців до бюджетів усіх рівнів зібрали на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:42

За дев'ять місяців до бюджетів усіх рівнів зібрали на...

Пропонуємо до обговорення:
За 9 місяців 2019 року податкові надходження до бюджетів всіх рівнів і державних цільових фондів становили 729,9 млрд грн, що на 18,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Дивися повний текст За дев'ять місяців до бюджетів усіх рівнів зібрали на 18,6% більше податків.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:42

Нет чтоб похвастать что экономика и ВВП растет, инвестиции увеличиваются.
"бюджеты всех уровней собрали на 18,6% больше налогов", ура товарисчи ))
v_jeday
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:52

Re: За дев'ять місяців до бюджетів усіх рівнів зібрали на...

Стригут как овец. И мало того. Попробуй хоть заикнуться об государственном рабстве.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:58

Шо за зрада в коментах?
Курс упал, авто подешевели, техника подешевела. Сначала кричат зрада, недобогр налогов, тут уже кричат зрада, стригут.
Меня больше стрич не стали, а вот автоху из салона, которая привязана к евро уже могу взять почти на 20% дешевле чем при Порошенке мегапатриоте.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:09

  Rainbow написав:тут уже кричат зрада, стригут.

Стригут всегда и везде. Непонятно просто за что? За то чтобы наверно в этом мире жить. Налог на жизнь получается. Хочешь жить, ешь. Хочешь есть, работай. Хочешь работать на территории страны, плати мзду. Узаконенный рэкет. )))

А по цифрам. Эти цифры для глупых людей. При инфляции и каждогодичном поднятии минималки, всегда будет подъем по налогам и подобному. Конечно если огромная часть частников не закроют свой бизнес и не свалят за бугор. К чему все и идет.

Хотелось бы услышать что в 19-м продукты питания, услуги, жкх и прочее упало в цене на 18,6%, а зарплаты остались прежними. Но такому не бывать.
Востаннє редагувалось p_a_l в П'ят 04 жов, 2019 10:16, всього редагувалось 1 раз.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:15

  Rainbow написав:Меня больше стрич не стали, а вот автоху из салона, которая привязана к евро уже могу взять почти на 20% дешевле чем при Порошенке мегапатриоте.

На сколько в евро вы можете взять дешевле? Авто подешевело в евро? Или у вас сбережения в гривнях?
На то и опускается цена, чтобы скупить гривневый украинский товар подешевле. А продать подороже. Это понижение курса потом нам всем боком обойдется. Опустить страну ниже плинтуса и купить с потрахами(землей и раб силой) за копейки.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:24

p_a_l
Цена фикс в евро 16800.
Курс сильно просел + текущие доходы в грн, вот и получается что значительно дешевле (доступнее).

То же самое и с новым телефоном, 23500 грн, а не 28т.

В целом позитив, вот квартиры сейчас покупать не советую, особенно если деньги в валюте, первичка выросла существенно, можно пролететь.
Rainbow
 
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