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За дев'ять місяців до бюджетів усіх рівнів зібрали на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:42
Пропонуємо до обговорення:
За 9 місяців 2019 року податкові надходження до бюджетів всіх рівнів і державних цільових фондів становили 729,9 млрд грн, що на 18,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Дивися повний текст За дев'ять місяців до бюджетів усіх рівнів зібрали на 18,6% більше податків
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R2
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:42
Нет чтоб похвастать что экономика и ВВП растет, инвестиции увеличиваются.
"бюджеты всех уровней собрали на 18,6% больше налогов", ура товарисчи ))
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v_jeday
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:52
Стригут как овец. И мало того. Попробуй хоть заикнуться об государственном рабстве.
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p_a_l
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:58
Шо за зрада в коментах?
Курс упал, авто подешевели, техника подешевела. Сначала кричат зрада, недобогр налогов, тут уже кричат зрада, стригут.
Меня больше стрич не стали, а вот автоху из салона, которая привязана к евро уже могу взять почти на 20% дешевле чем при Порошенке мегапатриоте.
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Rainbow
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:09
Rainbow написав:
тут уже кричат зрада, стригут.
Стригут всегда и везде. Непонятно просто за что? За то чтобы наверно в этом мире жить. Налог на жизнь получается. Хочешь жить, ешь. Хочешь есть, работай. Хочешь работать на территории страны, плати мзду. Узаконенный рэкет. )))
А по цифрам. Эти цифры для глупых людей. При инфляции и каждогодичном поднятии минималки, всегда будет подъем по налогам и подобному. Конечно если огромная часть частников не закроют свой бизнес и не свалят за бугор. К чему все и идет.
Хотелось бы услышать что в 19-м продукты питания, услуги, жкх и прочее упало в цене на 18,6%, а зарплаты остались прежними. Но такому не бывать.
Востаннє редагувалось p_a_l
в П'ят 04 жов, 2019 10:16, всього редагувалось 1 раз.
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p_a_l
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:15
Rainbow написав:
Меня больше стрич не стали, а вот автоху из салона, которая привязана к евро уже могу взять почти на 20% дешевле чем при Порошенке мегапатриоте.
На сколько в евро вы можете взять дешевле? Авто подешевело в евро? Или у вас сбережения в гривнях?
На то и опускается цена, чтобы скупить гривневый украинский товар подешевле. А продать подороже. Это понижение курса потом нам всем боком обойдется. Опустить страну ниже плинтуса и купить с потрахами(землей и раб силой) за копейки.
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p_a_l
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