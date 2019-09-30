RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Комуналка і курс

Комуналка і курс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:48

Комуналка і курс

Курс стрибнув, бо комунальні платежі(ціна на вугілля газ) закладається на наступний місяць по курсу на перше число місяця.
vitaliygoodlife
Аватар користувача
 
Повідомлень: 357
З нами з: 16.10.15
Подякував: 57 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Rainbow, Волгарь, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Кабміні взяли курс на створення 1 млн робочих місць і... 1, 2
R2 » Пон 30 вер, 2019 12:19
13 1086
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2019 06:57
PasserBy
S&P спрогнозувало курс гривні на три роки
R2 » Пон 30 вер, 2019 16:08
1 101
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2019 16:08
kdevil
Міжбанк: курс долара може пробити психологічний поріг
R2 » П'ят 20 вер, 2019 10:15
2 1077
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 вер, 2019 21:50
kapinus81

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.