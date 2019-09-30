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Комуналка і курс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:48
Курс стрибнув, бо комунальні платежі(ціна на вугілля газ) закладається на наступний місяць по курсу на перше число місяця.
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vitaliygoodlife
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