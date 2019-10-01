Коливання курсу гривні, що спостерігається останнім часом, є закономірним процесом.
Дивися повний текст Смолій пояснив, що відбувається з курсом гривні.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:55
Смолій пояснив, що відбувається з курсом гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Смолій пояснив, що відбувається з курсом гривні.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:15
Re: Смолій пояснив, що відбувається з курсом гривні
Ну да, вошёл спекулятивный капитал. Курсу гривны не поздоровится, когда он будет выходить.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:15
Все відносно. Курс болгарського лева до євро - так, стабільний. До долара - просів разом з євро.
Гривня коливається зараз в межах +-2%.
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