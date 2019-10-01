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Смолій пояснив, що
відбувається з курсом гривні

Смолій пояснив, що відбувається з курсом гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:55

Смолій пояснив, що відбувається з курсом гривні

Пропонуємо до обговорення:
Коливання курсу гривні, що спостерігається останнім часом, є закономірним процесом.

Дивися повний текст Смолій пояснив, що відбувається з курсом гривні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:55

почему же тогда в болгарии курс не пригает?
k_fomenko
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:15

Re: Смолій пояснив, що відбувається з курсом гривні

Ну да, вошёл спекулятивный капитал. Курсу гривны не поздоровится, когда он будет выходить.
avk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:15

Все відносно. Курс болгарського лева до євро - так, стабільний. До долара - просів разом з євро.
Гривня коливається зараз в межах +-2%.
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:44

  avk написав:Ну да, вошёл спекулятивный капитал. Курсу гривны не поздоровится, когда он будет выходить.

Собственно Украине при этом не особо и плохо - вошел он по 24-25. Ща курс вернут обратно на 26.5. Будет выходить - поднимут до 30*инфляция, потом снова вернут на 26.5*инфляция. С точки зрения НБУ почти разумно.
Horus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:19

  Taras Rudko написав:Все відносно. Курс болгарського лева до євро - так, стабільний. До долара - просів разом з євро.
Гривня коливається зараз в межах +-2%.

Зараз, это за раз, т.е. за сессию? Или какой промежуток времени вы имеете ввиду? С пятницы по пятницу курс вырос на 3,5%. За неделю!
astatempo
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