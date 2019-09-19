ФОПам не заборонятимуть надавати послуги - Гетманцев

Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:09

Нет ФЛП - нет проблемы.

Но это только на первый взгляд. Ибо тогда останется только крупняк и щимить придется его, т. е. самих себя? Так что проблема, действительно, серьезная!

"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.