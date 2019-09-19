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ФОПам не заборонятимуть
надавати послуги - Гетманцев

ФОПам не заборонятимуть надавати послуги - Гетманцев
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:43

ФОПам не заборонятимуть надавати послуги - Гетманцев

Пропонуємо до обговорення:
Фізичні особи матимуть право, як і раніше, надавати послуги через ФОП.

Дивися повний текст ФОПам не заборонятимуть надавати послуги - Гетманцев.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:44

Это все равно что и - Как отличить коррупционера от простого смертного? -
Смертный должен доказать что он не коррупционер. Авось до коррупционеров дело и не дойдет.

Как отличить крупный бизнес от мелкого?
Как побороться с олигархатом?
Тут только один ответ - щимануть мелких и бедных.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:09

Re: ФОПам не заборонятимуть надавати послуги - Гетманцев

Нет ФЛП - нет проблемы.
Но это только на первый взгляд. Ибо тогда останется только крупняк и щимить придется его, т. е. самих себя? Так что проблема, действительно, серьезная!
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:15

Re: ФОПам не заборонятимуть надавати послуги - Гетманцев

Зелебобики работают через технику "вбросов". Никакого конкретного плана у них нет, не было, и увы, похоже не будет. Делают "вброс", обычно через какого-то крайнего подпевалу. Потом смотрят на реакцию "нарiда", особенно в Фейсбук. Если "мулька" не прошла, включают заднюю. "Не так поняли", "вырвали из контекста" и т.д. и т.п. Сколько было таких моментов за последние месяц-два? Пальцев рук не хватит!
simku01
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:20

Re: ФОПам не заборонятимуть надавати послуги - Гетманцев

  simku01 написав:Зелебобики работают через технику "вбросов". Никакого конкретного плана у них нет, не было, и увы, похоже не будет. Делают "вброс", обычно через какого-то крайнего подпевалу. Потом смотрят на реакцию "нарiда", особенно в Фейсбук. Если "мулька" не прошла, включают заднюю. "Не так поняли", "вырвали из контекста" и т.д. и т.п. Сколько было таких моментов за последние месяц-два? Пальцев рук не хватит!

Рехверендуми, народовладдя і східна швейцарія - все, як і обіцяли!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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