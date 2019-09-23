Необхідності обговорювати альтернативні маршрути трубопроводу немає.
Дивися повний текст Шанси високі: Газпром може отримати дозвіл Данії на будівництво «Північного потоку-2».
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:21
Шанси високі: Газпром може отримати дозвіл Данії на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шанси високі: Газпром може отримати дозвіл Данії на будівництво «Північного потоку-2».
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:44
Весь процесс управления и государством классически олицетворяет басню Лебедь, рак и щука.
Black Jack - White Business
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